„Sramna provokacija“: Nizak Federerov udarac pred Novakovo finale (video)

Rodžer Federer našao se na udaru kritika čak i svojih navijača, zajedno sa svojim sponzorom zbog indirektne prozivke na račun Novaka Đokovića, ali i Rafaela Nadala.

Čuveni svetski proizvođač satova objavio je reklamu u čast „najboljeg svih vremena“ i veličanstveno predstavio Federera, koji već neko vreme titulu najuspešnijeg na Grend slemovima deli sa Špancem, a, po svemu sudeći će im se uskoro pridružiti i Đoković.

Federer je mnogo puta do sada govorio u prošlosti kako mu je cilj da bude najuspešniji svih vremena, rekorder po broju Grend slemovima, ali kako se Novak približava, narativ se seli na „stil igre i nevažne brojke“.

„Na koji način merimo veličinu? Brojem titula? Brojem osvojenih grend slemova? Možda, Ali ne samo njima. Neke stvari brojevi ne mogu da dočaraju. Brojke neće moći da pokažu da ovaj čovek igra tenis lepše nego što je to iko ikada činio. Brojke neće pokazati da je on najpoštovaniji sportista na svetu zbog svoje elegancije na terenu, ali i van njega. Istina je da, šta god večna lista da pokaže, njegova legendarnost može samo da raste. Jer, vremenom će zaostavština Rodžera Federera biti veća od bilo kog broja“, stoji u tekstu koji prati spornu reklamu.

Portal Sportskeeda ispratio je i reakcije na društvenim mrežama, gde su naročito bili aktivni navijači Nadala i Đokovića, koji su prozivali Švajcarca i njegovog sponzora zbog toga što na veštački način žele da utvrde kult ličnosti, iako su mu mnogi rekordi odavno oboreni, a najvažniji je pred padom.

Roger Federer and his team are now desperate. That Rolex advert is so disgraceful! If he is indeed graceful as being portrayed and we have at sometime known him to be, he should not be seen playing down on the achievements because he is falling short.

For those of you who haven't seen the RF ad, here you go. Look, if some sycophants at Rolex want to make this, show it at a private gala in RF's honor or something, that's more than fine. But as a worldwide ad? Godsick and RF himself should have vetoed it. It's absolutely cringe. https://t.co/BCcd1HlJk5

This new Rolex ad is bloody cringeworthy.

"Numbers won't tell you how elegant and gracious this man is"

Good to see that along with his fans Federer's endorsements are now voicing insecurity and moving goalposts. 👍🏼

