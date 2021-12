Sramno ismevanje Đokovića iz Australije: „Bocni me, tata, idem“

Novak Đoković je ponovo meta sramnih napada iz Australije. Na portalu “The Australian”, u članku koji je potpisao novinar Vil Svanton, sve vreme se umesto imena Novak navodi “Novaxx”.

Nije, naravno, ovo prvi put da se u australijskim medijima o Novaku piše na ovakav neprimeren način, iako je kao rekorder Australijan opena, sa devet titula, zaslužio maksimalan respekt.

Još jednom se udara na njegovu odluku o tome da ne saopšti svoj vakcinalni status i to na najbrutalniji način.

– Pretpostavljam da Novaxx Đoković blefira. Suviše on brine o tome da 21. slemom uznemiri Rodžera Federera i Rafaela Nadala da bi ostao daleko od velikih plavih terena na kojim obično slavi. Ali ne radi se samo o istoriji. Novaxx Đoković istinski voli sport. Voli bitku, borbu, stvarnu ili zamišljenu. Voli da se pokazuje kao svetski broj jedan. Voli Rod Lejver Arenu, to ćaskanje sa Džimom Kurijerom u intervjuu na terenu. Nedostajaće mu to previše.

Potom je na maliciozan način sugerisao da će Novak potrčati da se vakciniše, ako već nije.

– Moj osećaj? U poslednji čas će pomisliti, dajte mi je. To je Australijan open. Gren slem. Bocni me, tata. Idem – dodao je Svanton, aludirajući na nedavnu izjavu Srđana Đokovića da veruje da Novak neće dozvoliti da ga ucenjuju.

Australijski novinar je istina rekao i da je Novak ponosan na svoj borbeni duh i kladi se na to da će ga upravo to i dovesti u Australiju, ali mu zamera što krije svoj medicinski status.

– Niko ne traži da Novaxx Đoković otkrije svoje političke afinitete, religijska uverenja, finansijski status ili drugi medicinski status, mišljenje o tome šta će uraditi Usman Kavaja protiv Trejvisa Heda. NIko ne želi da zna da li je nekad slagao, ukrao kolačić iz tegle u kuhinji. On dobija to isto pitanje na koje nailazimo svi pri ulasku u kafić, knjižaru, na javni teniski teren, aerodrom. Imate zeleni štiklirani znak? Nije velika stvar za mene. Deo modernog sveta. Za Novaxxa Đokovića da preda Open i svoj pokušaj da uđe u istroju zbog tričave stvari… Ne vidim da će se to desiti. Čak i ne razumem to. Zašto su Novaxx Đoković i bilo ko ko ne želi vakcinu zabrinuti? Zbog krvnog ugruška? Jednog u milion. Smrti? – upitao je Svanton.

On je na kraju istakao i da bi Novak trebalo da pročita šta piše na ruci Nika Kirjosa i sugeriše njihovo odlazak na pivo iako se zna da Australijanac često javno proziva najboljeg tenisera.

– Sledećom prilikom kada ode na pivo sa kolegom Nikom Kirjosom, trebalo bi da pročita šta kaže tetovaža na njegovoj ruci. ‘Vreme ističe’. Ako ostane van Rod Lejver arene i gleda kako Nadal podiže 21. pehar, možda žažali zbog toga do kraja života – konstatovao je australijski novinar, a preneo B92.

