„Sramota me je zbog onog što su priredili Novaku, to je nečuveno“

Boravak Novaka Đokovića u Australiji izazvao je mnogo kontroverzi, a svoje mišljenje o dešavanjima dao je proslavljeni australijski teniser Pol Meknami.

Đoković je nedugo nakon dolaska u Australiju, odnosno Adelejd gde je bio smešten tokom dvonedeljnog karantina, poslao pismo tamošnjim vlastima u kojima ih je zamolio da razmotre opciju olakšavanja restrikcija teniserima i teniserkama.

Više od 70 učesnika Australijan opena je bilo zatvoreno u svojim hotelskim sobama tokom 15 dana jer su bili u istom avionu sa nekim ko je zaražen koronom, pa zbog toga praktično nisu imali nikakvu priliku da treniraju.

Zbog toga što je Novak, član sopstvene organizacije koja predstavlja igrače (PTPA), želeo da teniserima i teniserkama olakša boravak u karantinu, usledile su žestoke kritike na njegov račun.

Pol Meknami, petostruki Grend slem šampion u dublu, je podržao Đokovića i kritikovao Asocijaciju teniskih profesionalaca (ATP) zbog toga što jednog od najboljih predstavnika svog sporta nije nimalo podržala.

„Sramota me je što sam bio deo odbora ATP. To (što se desilo Novaku) je nečuveno. Podrška koju bi ‘broj 1’ trebalo da ima bila je sumnjivo odsutna“, izjavio je Meknami.

Đoković je kritike dobio i od dežurne alapače pod imenom Nik Kirjos, koji ga je upravo zbog pomenutih zahteva, odnosno „zahteva“ – koji su uključivali bolju hranu, bolje uslove za trening i potencijalno izolovan smeštaj van kompleksa – nazvao budalom.

Iako je Novak imao najbolju nameru na umu i bio ili jedini, ili jedan od jedinih koji su pokušali nešto da urade, Australijanci su mu uputili gomilu negativnih komentara.

„Videti da se imidž čoveka koji ima ogromno srce i isključivo dobre namere šutira unaokolo kao da je kanta smeća meni poprilično smeta“, istakao je Meknami.

Tema razgovora sa australijskom legendom bio je i Adrija tur, egzibicioni turnir koji je Đoković sredinom prošle godine organizovao u Beogradu i Zadru.

Ta manifestacija je, nakon uspešnog vikenda u Beogradu, naprasno prekinuta tokom vikenda u Hrvatskoj zbog pozitivnih slučajeva na koronu, a Đoković je dospeo na metu kritičara širom sveta.

„Njegov imidž je smrskan, to mi je jasno. To ne znači da je to što su mu uradili pošteno i da njegove namere nisu bile dobre. Tenis je nestao sa mape sve do pojave Adrija tura. Njegova namera je bila da ujedini ljude sa Balkana“, objašnjava 66-godišnjak, trenutno trener Kineskinje Su-Vei Hsije.

Meknami je svoj stav zaključio konstatacijom da je Novak od početka svoje karijere u podređenoj poziciji zbog toga što je navijačima Rodžera Federera i Rafaela Nadala pokvario skoro dve decenije očekivane dominacije.

Španac i Švajcarac su ostvarili rivalitet koji je pretio da postane veći nego što je ikada ranije viđen, a onda je, sredinom prve decenije tekućeg veka, došao jedan momak iz Srbije…

„Geopolitika je bitna“, tvrdi Meknami.

(Sputnjik)

