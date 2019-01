Srbija bolja od Bahreina, igra za 17. mesto na SP

KOPENHAGEN – Rukometna reprezentacija Srbije 32:27 (15:17) u borbi za plasman od 17. do 20. mesta na Svetskom prvenstvu u Nemackoj i Danskoj.

Tim Nenada Peruničića ponovo je odigrao bledo, puno oscilirao od +4 do – 2, da bi u finišu uspeo da dođe do tek drugog trijumfa na turniru, pa ga sada čeka meč za 17. mesto.

Rukometaše Srbije predvodio je Vanja Ilić sa osam golova, a pet je dao Stefan Vujić.

Srbija sutra završava takmičenje mečom u Kopenhagenu protiv boljeg iz duela Austrije i Argentine.

(Tanjug)