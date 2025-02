Srbija i Albanija 2027. godine domaćini Evropskog prvenstva za fudbalere do 21 godine

Evropsko prvenstvo za mlade fudbalere uzrasta do 21 godine održaće se 2027. godine u Srbiji i Albaniji, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (Uefa).

Uprkos tenzijama između dve balkanske zemlje, fudbalski savezi Srbije i Albanije udružili su se prošle godine kako bi se kandidovali za takmičenje koje se održava na svake dve godine.

Za organizaciju takmičenja i 31 utakmicu potrebno je osam stadiona.

Fudbalski savez Srbije pozdravio je današnju odluku Izvršnog odbora Uefa da Srbiji i Albaniji dodeli zajedničku organizaciju takmičenja 2027. godine.

Turnir će biti održan u junu 2027. godine i nastupiće 16 ekipa.

„Kao jednoj od zemalja domaćina, ovo će Srbiji biti i prilika da se njena najnovija generacija igrača do 21 godine takmiči na velikom međunarodnom turniru, nastavljajući ponosne uspehe svoje zemlje na prethodnim turnirima. To uključuje osvajanje Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina 2013. godine i Svetskog prvenstva do 20 godina 2015. godine“, navodi se u saopštenju na sajtu Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Generalni sekretar FSS Branko Radujko rekao je da je dodela organizacije veoma značajna odluka Uefa i dodao da će takmičenje biti više od fudbalskog turnira.

„Ovo će biti najveći fudbalski turnir u istoriji Srbije, događaj koji će pokazati svetu šta je moguće kada se ljudi fokusiraju na zajednički cilj, inspirisani snagom fudbala. Kao takav, predstavlja odskočnu dasku za unapređenje stadiona i drugih fudbalskih objekata širom zemlje, uz podršku Uefa. Biće stvoreno trajno nasleđe koje će inspirisati sledeću generaciju igrača, volontera i fudbalskih navijača u obe zemlje“, naveo je on.

„Mi imamo svoje ambicije i snažno verujemo u generaciju naših mladih igrača koje će na ovom velikom takmičenju predvoditi selektor Aleksandar Kolarov. Verujemo, takođe, da će ova organizacija biti uvod i u dobijanje domaćinstva finalnog duela jednog evropskog klupskog takmičenja, meča koji bi se igrao na novom Nacionalnom stadionu“, dodao je Radujko.

Dve zemlje će ugostiti po osam od 16 ekipa učesnica turnira, a domaćini će igrati u svojoj zemlji sve do finala.

Utakmica otvaranja Evropskog prvenstva za mlade fudbalere odigraće se na stadionu Karađorđe, u Novom Sadu. Ostale utakmice koje organizuje Srbija igraće se na stadionu Lagator u Loznici, stadionu Dubočica u Leskovcu i stadionu Kraljevica u Zaječaru.

(Beta)

