Srbija i dalje bez SP, poraz u Talinu

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je večeras u Talinu od selekcije Estonije sa 70:71 (16:14, 18:17, 20:18, 16:22) i tako propustila šansu da obezbedi plasman na Svetsko prvenstvo kolo pre kraja kvalifikacija.

Izabranici Aleksandra Djordjevića će novu priliku da obezbede plasman u Kinu imati u nedelju kada će u dvorani „Aleksandar Nikolić“ dočekati Izrael.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Stevan Jelovac sa 19 poena, dok su Dragan Milosavljević i Miloš Teodosić ubacili po 16. Estoniju su do pobede vodili Kristijan Kulamae i Kristjan Kitsing sa po 18 poena.

Domaća selekcija je bolje počela meč, povela je sa 6:0, ali je Srbija nakon toga povela i čuvala vodjstvo sve do polovine poslednje deonice. Srbija je u poslednju četvrtinu ušla sa plus osam, ali je Estonija serijom 13:2 stigla do izjednačenja (62:62).

U neizvesnoj završnici bolje se snašla Estonija. Rajaste je deset sekundi pre kraja meča pogodio trojku i doneo svojoj ekipi prednost od 71:68.

Teodosić je potom u poslednjem napadu Srbije promašio trojku za izjednačenje, ali je Jelovac iznudio faul za tri poena. Dva slobodna bacanja je pogodio, ne i poslednje, tako da će Srbija svoju vizu za Mundobasket morati da potraži u meču protiv Izraela.

(Beta)