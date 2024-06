Srbija pobedila Švedsku u poslednjoj proveri pred EP

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras u gostima u Stokholmu domaću selekciju Švedske sa 3:0, u poslednjoj proveri pred start Evropskog prvenstva.

Strelci za Srbiju bili su Sergej Milinković-Savić u 18, Aleksandar Mitrović u 60. i Dušan Tadić u 69. minutu.

Srbija je povela u 18. minutu posle prve šanse na meču. Andrija Živković je centrirao sa desne strane, lopta je preletela sve i pala u šesnaesterac, a na nju je natračao Milinković-Savić i glavom prosledio u mrežu.

Švedska je imala dobru priliku u 36. minutu. Nakon nesporazuma odbrambenih igrača Srbije lopta je stigla do Elange, ali je golman Rajković bio odlično postavljen i odbranio njegov udarac.

Švedska je bila bolji rival u prvom delu, imala veći posed lopte i više udaraca ka golu (11:2), ali nije uspela da postigne pogodak i Srbija je na pauzu otišla sa golom prednosti.

Aleksander Isak, koji je u igru ušao u drugom poluvremenu, imao je priliku u 59. minutu, ali je ponovo dobro intervenisao Rajković i zaustavio njegov udarac iz prve.

Samo minut kasnije Srbija je duplirala prednost. Nakon asistencije Filipa Mladenovića, Mitrović je uklizao i preciznim udarcem u padu pogodio levi ugao gola Švedske.

U 69. minutu Srbija je stigla do trećeg gola. Nakon pokušaja Kostića lopta se odbila do Vlahovića, njegov udarac je izblokiran, a lopta je stigla do Tadića koji je preciznim udarcem iz srca šesnaesterca pogodio gornji desni ugao.

Rajković je u 81. minutu još jednom spasaoao gol Srbije. Nakon asistencije Isaka, Holm je istrčao sam ispred Rajkovića, ali je srpski golman istrčao na vreme, skratio ugao i sačuvao svoju mrežu.

Naša selekcija se večeras vraća u Srbiju, a u utorak putuje u Nemačku na Evropsko prventvo. Srbija će na prvenstvu igrati u Grupi C sa Engleskom, Danskom i Slovenijom.

Prvi meč na Evropskom prvenstvu Srbija će odigrati 16. juna protiv Engleske.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.