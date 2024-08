Srbija posle velike borbe poražena od SAD u polufinalu OI

Košarkašaka reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Olimpijskih igara, pošto je večeras poražena od selekcije SAD sa (31:23, 23:20, 22:20, ).

Najefikasniji kod Srbije bili su Bogdan Bogdanović sa 20, Nikola Jokić sa 17 i Aleksa Avramović sa 15 poena.

Amerikance je do pobede predvodio Stef Kari sa 36 poena.

Srbija će u borbi za bronzu igrati protiv Nemačke.

Naša selekcija je bolje ušla u meč i nakon sedam minuta igre Srbija je imala sedam poena prednosti (25:18), a Amerikance je u igri držao Stef Kari, koji je u tom periodu postigao 14 poena, od čega četiri trojke.

Srbija he sačuvala prednost do kraja prve četvrtine, i u drugu deonicu je ušla sa osam poena prednosti 31:23.

Nakon dva minuta igre u drugoj deonici, Srbija je posle poena Micića i Milutinova stigla do 14 poena prednosti (39:25). Srbija je dobrom igrom uspela da sačuva dvocifrenu prednost do kraja poluvremena i na pauzu ode sa plus 11 (54:43).

Nastavila je Srbija sa dobrom igrom, ali je SAD vezanim trojkama, dva minuta pre kraja uspeo da smanji prednost naše selekcije na šest poena (67:61). Srbija nije dozvolila potpuni povratak Amerikancima u meč, i nakon četiri poena Gudurića stigla do 15 poena prednosti (76:61).

U poslednju deonicu Srbija je ušla sa 13 poena prednosti (76:63).

Nakon serije 10:2 i dve vezane trojke Amerikanci su posle tri minuta igre u četvrtoj četvrtini prišli na minus pet (78:73). Posle pet vezanih poena Embida Amerikanci su prišli na samo dva poena (84:82) četiri minuta pre kraja, a nakon poena Lebrona Džejmsa i do izjednačenja 84:84.

Nakon poena Karija i Džejmsa, Amerikanci su serijom 7:0 poveli sa pet poena prednosti (86:91) na malo manje od dva minuta pre kraja. Srbija je poenima Bogdanovića uspela da priđe na minus dva, ali je odgovorio Durent.

Osam sekundi pre kraja, Kari je realizovao oba slobodna bacanja, doneo Amerikancima plus četiri i rešio pitanje pobednika.

Selekcija SAD će u finalu igrati protiv Francuske, koja je ranije danas u drugom polufinalu pobedila Nemačku.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.