Srbija protiv Portugalije: Iz Lisabona ka EP

LISABON – Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Lisabonu protiv Portugalije kreće operaciju „EURO“, na kojem čeka nastup dve decenije.

Rival je jedan od najteže mogućih, branilac trofeja sa najboljim fudbalerom sveta Kristijanom Ronaldom i to na stadionu tamošnjeg velikana Benfike – Luž.

Srbija dugo čeka na veliki skalp, verovatno još od pobede nad Nemačkom 2010. godine na Mundijalu u Južnoj Africi, ali je i pored toga uvek znala da bude na nivou protiv najboljih selekcija.

Upravo je pre pet dana u Nemačkoj (1:1) tim Mladena Krstajića napravio dobru uvertiru za Lisabon, za razliku od Portugalije koja nije opravdala ulogu favorita protiv Ukrajine na startu B kvalifikacione grupe.

„Momci koji su igrali u Nemačkoj pokazali su kvalitet, bili vrlo disciplinovani i to je model koga treba da se držimo. Ne gledamo druge, samo nas i znamo koje su naše prednosti protiv Portugalije. Gledamo da imamo što manje mana, a da se iskoristimo sve one u Portugaliji“, rekao je Krstajić u Lisabonu i podsetio da je mesto na prvenstvu Evrope prioritet.

Veliki optimista je i Dušan Tadić, kapiten u Lisabonu u odsustvu povređenih Aleksandra Kolarova i Nemanje Matića.

„Ako se pogleda prošlost imali smo dosta problema sa nekim incidentima koji su nas izbacivali iz takmičenja, poput Đenove i Albanije. Svesni smo da možemo da ugrozimo Portugaliju, iako je najteže gostovanje, ali verujemo u sebe i dobar rezultat“, naveo je je Tadić.

Utakmica se igra večeras od 20.45 po srednjeevropskom vremenu.

(Tanjug)