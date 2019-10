Srbija savladala Litvaniju, Mitrović dvostruki strelac (video)

Fudbaleri Srbije pobedili su večeras u Vilnjusu reprezentaciju Litvanije sa 2:1 (0:0), u kvalifikacijama za EURO 2020.

Trijimf Srbiji doneo je Aleksandar Mitrović, koji je bio dvostruki strelac.

Mitrović je na samom startu drugog poluvremena doneo prednost Srbiji, a onda je pet minuta kasnije postigao drugi pogodak, što je njegov ukupno 31. gol u dresu reprezentacije, a sedmi u ovim kvalifikacijama.

Kod oba gola asistent je bio Adem Ljajić.

Konačan rezultat postavio je Domantas Kazlauskas u 79. minutu.

Fudbaleri Srbije imali su u Vilnjusu i podršku nekoliko desetina navijača, koji su takođe pevali „Kosovo je srce Srbije“, i to ispred zastave Rusije.

Srbija sada ima 10 bodova na trećem mestu u grupi B.

Sledeći meč u kvlaifikacijama za EURO 2020 Srbija igra protiv Luksemburga 14. novembra u Beogradu.

Mitrović: Dva laka i slatka gola

Napadač Srbije i dvostruki strelac u pobedi protiv Litvanije Aleksandar Mitrović bio je zadovoljan rezultatom u Vilnjusu.

Srbija je u ponedeljak uveče pobedila Litvaniju sa 2:1, u kvalifikacijama za EURO 2020.

„Bitno je da smo uzeli tri boda i sada idemo dalje. Mogao je da bude još neki gol. Pobeda i tri boda, lepo smo završi ovaj ciklus i lepo se vraćamo u klubove“, rekao je Mitrović novinarima posle meča.

On je istakao da je pad koncentracije bio uzrok slabije igre u poslednjih nekoliko minuta meča.

„Malo više koncentracije i da se malo više ostane u utakmici, da se ostane fokusiran na utakmicu bez obzira na rezultat. Imali smo padove, posebno pred kraj utakmice kada smo dozvolili šanse, dozvolili smo im da budu opasni. Mogli smo utakmicu da završimo ranije“, rekao je Mitrović.

Njemu za je oba gola asistirao Adem Ljajić.

„Dočekao sam i ja da mi Ljajić namesti gol. Šalim se, dve stvarno lepe asistencije. Znamo se dugo, igramo zajedno. Izgledalo je prosto i jednostavno. Dosta ovakvih golova sam dao na treningu, vežbali smo. To je plus kada znate saigrače. Mislim da su oba gola došla iz toga što je on znao da ću ja da budem na pravom mestu, a ja da će on da odigra takvu loptu. Dva laka gola, ali i slatka“, zaključio je Mitrović.

Tumbaković: Bilo je nervoze, trebalo je ranije da završimo

Selektor fudbalske repezentacija Srbije Ljubiša Tumbaković, posle pobede protiv Litvanije od 2:1 u meču kvalifikacija za EURO 2020, rekao je da trebalo ranije meč da završe.

„Naravno da je bilo nervoze. Trebalo je da privedemo kraju utakmicu na način na koji je trebalo pri 2:0. Međutim, opet je pala koncentracija i opet je bilo nervoze posle primljenog gola. Ima mnogo stvari o kojima treba da razmišljam ozbiljno, i to negativno. Neke stvari sve teže mogu da tolerišem kod pojedinih igrača. I da je bilo 3:0, opet ekipa pravi greške koje ne bismo smeli da dozvolimo. Bilo koga da zameniš od ovih reprezentativaca, i sledeći je reprezentativac i on mora da odgovori zahtevima. Svako ko uđe, ima zadatak da uradi sve šta je njihov prethodnik igrao“, rekao je Tumbaković na konferenciji za medije.

Srbija se ovim trijumfom primakla Portugaliji na samo bod zaostatka.

„Još smo daleko, taj bod je jako daleko. Rekli smo ranije, da li može da se desi čudo? Pa, čudo od nas zavisi. Ako pobedimo, čudo može da se desi. Ukrajina je baš dobra ekipa, a Portugalija je ekipa koja je takmičarska, ali kad naiđe na ekipu koja joj je ravna. Bilo je za očekivati tesan rezultat, ali nisam mogao da znam da li će biti pobeda“, rekao je Tumbaković.

Objasnio je i zašto je Aleksandar Kolarov igrao na poziciji štopera.

„U samoj pripremi za ovo okupljanje Kolarova smo planirali da bude deo grupe igrača koji igraju na toj poziciji. To je jedna ideja da probamo i da napravimo prostore za igrače koji igraju po levom boku, da li Mladenović ili Rodić, to ćemo videti. Sve u cilju da napravimo kompaktnu grupu, koja će da se pokaže na najbolji način, svi zahtevi koji se postave pred njih kad je teren u pitanju. Drugo, njihov odnos prema obavezama, prema zadacima koje dobiju. Mnogo toga se videlo i u septembru, nadam se da ću u novembarskom okupljanju da formiram tu grupu prema ciljevima koji nam trebaju“, rekao je Tumbaković.

Upitan je i da li je realni cilj da se u poslednje dve utakmice formira tim za baraž.

„Nisam sve probao, sticajem okolnosti. Ili povrede ili su otkazali. Protiv Paragvaja nisu igrali Milenković i Kostić. Sigurno ćemo probati u novembarskom okupljanju da sastavimo grupu igrača koja će igrati baraž. Ali, to ne zavisi samo od moje želje, koga ja želim da bude tu, jer postoje neki spoljni faktori na koje ne mogu da utičem“, zaključio je Tumbaković.

