Srbija u finalu ATP kupa

Teniska reprezentacija Srbije plasirala se danas u finale ATP kupa u Australiji, pošto je u polufinalu pobedila Rusiju sa 3:0.

U prvom meču, Dušan Lajović je slavio protiv Karena Hačanova sa 7:5, 7:6(1) nakon sat i 50 minuta igre.

Nakon toga su na teren izašli Novak Djoković i Danil Medvedev i srpski teniser je pobedio sa 6:1, 5:7, 6:4 i tako doneo trijumf svom timu.

„Bio je ovo nestvaran meč. Juče sam proveo na terenu skoro tri sata, danas gotovo identično. Mnogo razmena, čak više nego juče. Potpuno iscrpljujuće. Medvedev je jedan od najboljih igrača na svetu. On je bio najveći izazov do sada. Vodili smo veliku borbu od prvog do poslednjeg poena“, rekao je Djoković posle meča.

Za ubedljivu pobedu Srbije pobrinuli su se Viktor Troicki i Nikola Čačić koji su u dublu bili bolji od Tejmuraza Gabašvilija i Konstantina Kravčuka sa 6:4, 7:6.

Srbija će u finalu premijernog izdanja ATP kupa igrati protiv pobednika drugog polufinala u kojem se sastaju Australija i Španija.

Finale je na programu sutra od 8.30.

(Beta)