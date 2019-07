Srbija ubedljiva protiv Švedske, u polufinalu sa Španijom

BEOGRAD – Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u beogradskoj „Štark areni“ ekipu Švedske sa 87: 49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16), i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva.

Srpske košarkašice u borbi za finale igaće protiv Španije, aktuelnog šampiona Evrope, koja je u četvrfinalu izabacila Rusiju.

Ovim trijumfom Srbija je obezbedila učesće na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre sledeće godine u Tokiju.

Posle tri dramatične utakmice u grupnoj fazi i tri pobede u samoj završnici, izabranice Marine Maljković već u prvoj deonici su prelomile meč u svoju koristi.

U furioznom startu Srpkinja najviše se istakla Ana Dabović, koja je u prvoj četvrtini postigla čak 14 poena.

Posle 20 minuta igre, nadmoć srpskih košarkašica i u napadu i odbrani rezultirala je prednošću od 20 poena.

Do kraja utakmice osvajčice olimpijske bronze samo su održavale stečenu prednost, koja je u jednom trenutku narasla do plus 39.

Najefikasnija u timu Srbije bila je Ana Dabović sa 19 poena, kapitenka Jelena Bruks ubacila je 11 koševa, kao i Aleksandra Crvendakić, a Saša Čađo jedan manje.

Srbija će polufinalni meč sa Španijom igrati u subotu od 20.30.

