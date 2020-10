Srbija večeras protiv Norveške u polufinalu baražu za EP

OSLO- Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 u Oslu igra protiv Norveške meč polufinala baraža za plasman za Evropsko prvenstvo.

„Mislim da nema favorita, možemo da govorimo o nekim prednostima, da Norveška igra na domaćem terenu, pa ako je to neka prednost. Imamo malih problema, ali ovo što je sada u Oslu to je najbolje i najkvalitetnije što Srbija ima. Svi tražimo neke prednosti, skautirali smo maksimalno Norvešku i sve što mogu da kažem to je da ćemo se potruditi da vodimo igru na način na koji nama to odgovara“, rekao je selektor Ljubiša Tumbaković.

(Tanjug)

