Srbija zbog povreda bez Kolarova, Matića, Tadića, Fejse i Kostića

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić rekao je danas da veliki broj igrača ima problema sa povredama, što dodatno otežava posao pred duele sa Nemačkom i Portugalom.

„Kolarov neće nastupiti protiv Nemačke, Matić neće biti spreman uopšte. Nije u najboljem stanju, to je hendikep za nas. Fejsa je takodje problematičan, on će nas sačekati u Lisabonu. Tadić ima problema sa primicačem, Kostić se žali na povredu zadnje lože i primicača, Mitrović par nedelja vuče povredu. Tako je, kako je, ostajemo na 21 igrača. Ima još sitnih povreda. To je sastavni deo i možda i normalno u ovom momentu. Nema kukanja, imamo momke koji će dati maksimum“, rekao je Krstajić na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi.

Srpski fudbaleri će prvo igrati prijateljsku utakmicu sa Nemačkom, a potom će se sastati sa Portugalom na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Utakmica protiv Nemačke igraće se 20. marta u Volfsburgu, dok je duel u Lisabonu zakazan pet dana kasnije.

(Beta)