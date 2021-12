„Srce mi je slomljeno“: Novak Đoković se emotivnom porukom oprostio od legende

Teniski svet se oprašta od Manola Santane, jednog od najboljih tenisera u istoriji „belog sporta“, a posebno emotivnom porukom se oglasio i Novak Đoković.

Heartbreaking to just get the news about Manolo Santana. Sending my deepest condolences and prayers to his family and all who loved him, which is so many. Thank you dear Manolo for paving the way, you will be missed and celebrated always! Rest In Peace legend! #manolosantana pic.twitter.com/yD9133duQj

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 11, 2021