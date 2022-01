Srđan Đoković: Novak je personifikacija slobode

BEOGRAD – Četvrti skup podrške u nizu najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću održan je danas ispred Skupštine Srbije.

Đoković je već peti dan u hotelu za migrante u Melburnu, gde trenutno čeka saslušanje, nakon što mu je Australija poništila vizu za boravak u zemlji zbog navodno neispunjavanja uslova.

Okupljenima ispred Narodne skupštine obratili su se članovi porodice Đoković, koji su zahvalili na podršci koju Novak dobija iz Srbije, ali i od ljudi širom sveta.

„Neka ceo svet čuje istinu. Nadamo se da je sud nezavisan i da će Novak da izađe kao pobednik i slobodan čovek. Da ga uskoro vidimo na teniskom terenu“, poručio je Đorđe Đoković, Novakov brat.

Đokovićeva majka Dijana govorila je u kakvim uslovima se nalazi prvi reket sveta.

„Novak ima samo ručak i večeru, nema doručak. To nisu ljudski i humani uslovi. To mi je Novak lično rekao. To nisu uslovi ni za zatvor, tamo imaju tri obroka dnevno i mogu da izađu napolje. Nema ni prozor normalan, da gleda na park, nego gleda u zid. Idemo dalje, nadam se da ćemo pobediti“, rekla je Dijana Đoković.

Otac Srđan rekao je da vlasti Australije nisu pokazale nikakvo poštovanje prema teniseru koji je devet puta osvajao gren slem u Melburnu.

„Najboljem dečku na svetu ovo rade. Devet puta je osvojio taj njihov Australijan open. Nikakvo poštovanje nemaju. To se dešava jer smo mi samo mali deo sveta, ali ponosni smo. Ne mogu nas slomiti. Novak je personifikacija slobode, svega ljudskog što jedan čovek sadrži u sebi. Sram ih bilo. Ne narod, već političare“, istakao je Srđan Đoković.

Vlada Viktorije i Tenis Australije dali su Đokoviću dozvolu za učešće na Australijan openu na osnovu medicinskog izuzeća, koju je blokirala federalna vlada, a večeras u ponoć po našem vremenu, sud u Australiji slušaće Novaka Đokovića i tim ministarke unutrašnjih poslova Karen Endrjuz, kada će biti poznato da li će najbolji tensier sveta braniti titulu osvojenu prošle godine ili će morati da napusti zemlju.

(Tanjug)

