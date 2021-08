Srđan Đoković o Britancima: Ti užasni ljudi…

Srđan Đoković, Novakov otac, bio je razočaran i rezigniran zbog činjenice da nije mogao da bodri sina na Vimbldonu zbog odluke Britanaca da stranci moraju u karantin. Navodno je Đoković senior poručio da su ti ljudi užasni, što je objavio teniski novinar iz Italije Luiđi Gato.

Novak Đoković nije imao podršku porodice na trećem Grend slemu u godini – Vimbldonu, koji je osvojio, čime se izjednačio po broju Grend slem trofeja sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Razlog za to bile su rigorozne mere Britanaca, koji su za strance tražili sedmodnevni karantin, te je Srbin bio lišen podrške supruge, dece, oca, majke…

Srdjan Djokovic: "My wife and I wanted to go to Wimbledon, but these horrible people did not let us because we had to go in quarantine for a week, even though the stadium was packed with 15,000, 16,000 people. I will never forget that."

