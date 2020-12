Srpski košarkaš (31) izgubio borbu sa teškom bolešću

Nemanja Miljković, nekada veoma talentovani košarkaš, preminuo je u 31. godini posle borbe sa teškom bolešću.

Momak rođen u Beogradu je profesionalnu karijeru startovao u Zemunu 2008. godine, a dve godine kasnije je postao član Beča.

U karijeri je promenio više klubova, a zanimljivost je da je u čak tri navrata nastupao za estonski Parnu.

U tom klubu je i završio karijeru, kada mu je i dijagnostifikovana teška bolest.

Miljković je igrao na poziciji krilnog centra.

Nemanja Miljković is playing for Parnu in Estonia.

Interesting career so far. pic.twitter.com/lSJbSmzhcF

— Double – Double (@doubledouble14) March 6, 2015