„Srpski recept“ kao motivacija: IZNENADIĆE vas poruka koju je poslao napadač „vatrenih“ pred meč sa Engleskom (foto)

Došli smo ovdje zahvaljujući ponosu, borbi i zajedništvu s kojim smo igrali. Sutra ćemo još ponosnije i još borbenije! Zajedno do kraja! Inati se, Hrvatska!🇭🇷💪🏻 #svikaojedno #iznadsvihHrvatska #budiponosan #nemapredaje #stepbystep #neverstop #mm17🌪

