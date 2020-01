Srpski vaterpolisti bolji od Rusije za prvu pobedu na EP

Vaterpolisti Srbije pobedili su danas Rusiju sa 13:9 (3:1, 4:3, 2:3, 4:2) u prvom kolu Grupe B Evropskog prvenstva, koje se održava u Madjarskoj.

Najefikasniji u timu Srbije bio je Adrija Prlainović, koji je postigao četiri gola, dok su Filip Filipović, Dušan Mandić i Miloš Ćuk dodali po dva gola.

U ekipi Rusije Danil Merkulov upisao je tri pogotka.

Srpska reprezentacija je od starta utakmice nametnula svoj ritam i brzim golovima Filipovića, Prlainovića i Mandića stigla do prednosti od tri gola. Do kraja deonice Rusi su uspeli da dodju do pogotka, ali ne i da ugroze prednost rivala.

Druga četvrtina otvorena je novim golom Mandića. Uspeli su ruski vaterpolisti da se približe na samo gol razlike, ali su Prlainović i Ćuk zaustavili njihov nalet.

Treći period doneo je nekoliko promašaja srpskih igrača, što su Rusi iskoristili i golovima Igora Bičkova, Ivana Nagaeva i Merkulova stigli do rezultatskog izjednačenja. Usledio je tajm-aut Dejana Savića, posle kojeg je Srbija stigla do novog vodstva.

U poslednjoj deonici Srbija je uspela u potpunosti da zaustavi nalet Rusije i golovima Prlainovića i Ćuka povrati vodjstvo od tri gola.

Posle prvog kola, izabranici Dejana Savića nalaze se na prvom mestu Grupe A, Holandija je na drugoj poziciji, a zatim slede Rumnija i Rusija.

U sledećem kolu srpski reprezentativci igraće protiv Rumunije, a taj duel na programu je u četvrtak od 13.00 časova.

