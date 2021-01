Srpsko kolo pred Đokovićevom terasom (video)

Novak Đoković dobio je neočekivano iznenađenje tokom karantina pred Australijan open – srpsko kolo ispred svoje terase.

Srpski navijači su se okupili ispred Novakovog hotela, u kojem je još oko deset dana u karantinu, i rešili da ga obraduju.

Novak Djokovic is given boost by fans with a Serbian dance outside his hotel balcony in Adelaide as he quarantines pic.twitter.com/3AUlnSVaeF

