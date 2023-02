Srušen je apsolutni rekord: Novak Đoković je najbolji u istoriji tenisa

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, zakoračio je u 378. nedelju kao broj jedan čime je postao apsolutni rekorder nadmašivši legendarnu Štefi Graf koja je na čelu tabele provela 377 nedelja.

Apsolutni rekorder po broju nedelja na prvom mestu Novak Đoković mogao je da postane i prošle godine da mu se na putu nisu našle brojne nepravde od Australije do Amerike. Međutim, nije važno jer je svaki rekord slađi kada se do njega dođe težim putem.

Kada je srpski as prestigao Rodžera Federera po broju nedelja provedenih na vrhu, postao je najbolji teniser i rekorder u toj kategoriji, ali ne i apsolutni rekorder jer je to bila Štefi Graf. Već kada je osvojio Australijan open znalo se da će Novak uspeti da obori rekord čuvene i nepokolebljive Nemice koja je 377. nedelja u karijeri bila prva teniserka sveta.

Novaka je obaranje rekorda zateklo u Dubaiju gde ove godine igra treći turnir u sezoni,a gde je prošle godine tek započeo sezonu jer je deportovan iz Australije. Novak je tada znao da je udaljen od Grend slem titule, ali i rekorda koji je bio jedan od onih o kojima je sanjao.

Međutim, Novak je takođe znao da se nijedan njegov san nije ostvario lako. Nije bilo lako ni da postane profesionalni teniser, a na te početke srpski as obavezno podseti kad god je u prilici.

Već čuvena priča o Kopaoniku i teniskim terenima na kojim je prve teniske korake napravio Novak Đoković nikada nije dosadila ili se ponovila previše puta, jer je srpski as uvek sa posebnim sjajem govorio o detinjstvu.

Novak je sa porodicom provodio mnogo vremena na Kopaoniku gde je njegova porodica bila vlasnik picerije, a on jednog dana odlučio da ode na teren i uzme u ruke reket i lopticu. Sve ostalo je istorija.

„Ponekad se podsetim zašto sam počeo da igram tenis kada sam bio dete. Niko pre mene nije uzeo reket u mojoj kući. Tenis nije bio njihov sport. Tako da sam se zaljubio u tenis sasvim slučajno. Napravili su tri teniska terena ispred restorana koji je moja porodica vodila, 15 metara dalje. Imao sam četiri-pet godina i bio sam radoznao, zanimalo me sve, gledao sam ih i čak sam pomagao radnicima. Onda sam pitao roditelje za taj sport, počeo sam da ga gledam na televiziji i zamolio ih da mi kupe reket. Tako je sve počelo“, prisetio se Novak.

Svi Đokovićevi treneri od perioda detinjstva kada je to bila Jelena Genčić pa do danas kada je to Goran Ivanišević govorili su da je Novakova strast prema igri njega dovela do vrha, odnosno da je to bila jedna od ključnih stavki.

„Ako moram da izaberem jedan faktor koji me je učinio tako uspešnim, onda je to posvećenost, osim strasti i ljubavi prema tenisu. Profesionalni sport je zahtevan na različite načine. Za njega moraš da živiš po ceo dan ako želiš da postigneš maksimum i nastaviš u tom pravcu“, objasnio je Đoković.

Najvažniji faktor u Novakovoj karijeri je tu imao on 26 ili 36 godina, strast prema tenisu se ne menja.

„Strast ostaje zato što volim da igram i sa suprugom, sa sinom, sa braćom, jer volim tenis, nije bitno da li je trening ili meč. Morate uvek da pokušate da date sve od sebe, sve što je potrebno da budete najbolji na svetu“, zaključio je Novak.

Nova ATP lista

1. Novak Đoković – 6.980

2. Karlos Alkaras – 6.780

3. Stefanos Cicicpas – 5.805

4. Kasper Rud – 5.515

5. Tejlor Fric – 3.660

6. Andrej Rubljov – 3.405

7. Danil Medvedev – 3.320

8. Rafael Nadal – 3.315

9. Feliks Ože-Alijasim – 3.245

10. Holger Rune – 3.161

