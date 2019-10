Štimac: Zvezda je bila bolja, zaslužena pobeda

BEOGRAD – Košarkaš Fenerbahčea Vladimir Štimac čestitao je Crvenoj zvezdi na pobedi u drugom kolu Evorlige.

„Zvezda je bila bolja i zasluženo pobedila, nema šta tu mnogo da se priča. Mi nismo igrali dobro u napadu i to je to. Čestitke, šta drugo da kažem“, rekao je Štimac novinarima posle meča.

Bivši igrač Crvene zvezde nije ulazio u dublju analizu poraza turskog tima.

„Zvezda je odigrala odlično, zasluženo pobedila i to je to. Nisam ja tu da analiziram“, istakao je Štimac koji nije želeo da prokomentariše izjavu trenera Željka Obradovića da je prvi put tokom 27 godina karijere ostao bez reči za svoje igrače.

Štimac se zahvalio navijačima Zvezde koji su ga ispratili ovacijama po dolasku u Štark arenu, ali nije hteo da prokomentariše vređanje Nikole Kalinića od strane dela pristalica crveno-belih.

„Nemam komentar na te stvari“, zaključio je Štimac.

(Tanjug)