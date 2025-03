Stojković: Austrija je izuzetno dobra, jaka i kompaktna ekipa

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da je Austrija dobra, jaka i kompaktna ekipa, koju krasi agresivnost i trčanje.

„Austrija je dobra, jaka i kompaktna ekipa, koju krasi agresivnost i trčanje. Moramo da odgovorimo na to. Meč u Beču je samo prvo poluvreme, moramo da budemo spremni za obe utakmice. Važna su oba meča. Biće teško“, rekao je Stojković na konferenciji za novinare.

Srbija će 20. marta u Beču igrati protiv Austrije prvi meč baraža s ostanak u Diviziji A Lige nacija. Reavanš meč je tri dana kasnije u Beogradu.

Pre pitanja novinara Stojković je izrazio saučešće porodicama nastradalih u tragediji u Severnoj Makedoniji.

„Juče se desila nezapamćena tragedija u Kočanima i želim da izrazim saučešće porodicama nastradalih i celoj Severnoj Makedoniji. Predložiću da stupimo u kontakt sa Fudbalskim savezom Severne Makedonije i da odigramo sa njima utakmicu humanitarnog karaktera. Posle naših tragedija koje smo imali, zadesila nas je nova tragedija“, rekao je Stojković.

On je rekao i da je novi kondicioni trener reprezentacije Srbije Ratko Radojčić.

„Radojčić će biti priključen prvom timu. On je naše dete, radio je već u mlađim kategorijama i dobro poznaje igrače“, rekao je Stojković.

Selektor u prvom meču neće moći da računa na Milenkovića, Pavlovića, Terzića i Živkovića zbog žutih kartona, ali će oni biti u kombinaciji za revanš meč.

Selektor je rekao i da je razgovarao sa Sergejom Milinković-Savićem, koji mu je rekao da igra za reprezentaciju.

„Širi spisak je postao i uži spisak, pošto imamo četiri igrača na koje ne možemo da računamo u prvom meču. Verujem igračima koje su na spisku. Pratimo mi sve igrače, a na njima je da nas svojom igrom nateraju da ih pozovemo. Svim igračima sa srpskim pasošem su vrata otvorena“, rekao je Stojković.

On je rekao i da je razgovarao sa Aleksandrom Mitrovićem i da su zajedno doneli odluku da se zbog problema sa povredom ne nađe na spisku.

„Ne treba forsirati neke stvari, da se ne ulazi u preterani rizik. On od januara nije u trenažnom procesu. Postojao je rizik da se dodatno povredi. U junu počinje bitka za Svetsko prvenstvo, a Mitrović nam je važan za to. Bio bi preveliki rizik da sada dođe“, rekao je on.

Stojković je rekao da Miloš Veljković u nastupu za klub ovog vikenda „doživeo potres mozga i da zbog toga nije na spisku za duele protiv Austrije“.

On je dodao i da su probleme sa povredama imali i Živković, Babić i Gudelj, ali da su oni spremni za mečeve protiv Austrije.

„I Austrija ima probleme sa igračkim kadrom. Oni neće imati Dansa, Poša, Sabicera… Ali, to ne menja naše mišljenje o Austrija. Imaju naše poštovanje. Daćemo sve od sebe da ostanemo u A Diviziji“, rekao je on.

Stojković je rekao i da ima „visoko mišljenje o Dušanu Vlahoviću“ i da ne želi da „komentariše zašto ne igra u klubu“ ali da svaki igrač „mora da bude spreman kada naiđu loši momenti“.

„Mi ga cenimo, poštujemo i on je izuzetno važan šraf u našoj igri. On treba da igra narednih desetak godina za selekciju. Ali i saigrači treba njemu da pomognu. Dok sam ja selektor on će biti tu“, kazao je selektor.

Stojković je rekao da je pozvao Štulića zato što „postiže golove i dobija na samopouzdanju, belgijsko prvenstvo je kvalitetno i zbog toga je zasluženo na spisku“.

„O sastavu razmišljam već 15 dana. Jedna od opcija je da Gudeljda igra u zadnju liniju, Mimović je zaslužio poziv, radi se o mladom igraču, a u fizičkom smislu spreman je da odgovori najvećih zahtevima, posebno u Ligi šampiona. Pokazao je impresivan napredak. Ne računam na utakmice u domaćem prvenstvu jer tu Zvezda sve pobeđuje, mislim na Ligu šampiona“, rekao je Stojković.

On je rekao i kada bi gledao minutažu igrača u klubovima postavlja se pitanje „koga bi trebalo da zove“.

„Niam srećan i nisam oduševljen kad vidim da ne igraju. Ako budemo gledali taj parametar, pitanje je koga bismo trebali da zovemo. Ovi igrači su ono najbolje što ima Srbija, voleo bih da više igraju, ali na to ne mogu da utičem. Vlahović nije igrao u Juventusu, pa je igrao protiv Švajcarske i Danske i nije se to osetilo. Bitno je da su zdravi. Nemamo mi tu lepezu igrača da kad neko ne igra kažemo „zvaćemo drugog“. Mi verujemo u ovaj igrački kadar“, rekao je on.

Stojković je rekao i da niko ne može i ne treba da se ljuti na igrače koji nisu izabrali da igraju za Srbiju, kao što su Ivanić, Arnautović, Pavlović, Bajčetić…

Selektor je rekao i da podržava ideju da budući nacionalni stadion ponese ime Siniša Mihajlović.

„To je odlična ideja. Siniša je ostavio veliki trag u Srbiji i Italiji. Prerano smo ga izgubili. Mnogo nam je teško pala vest o bolesti, ali to je život. Bilo bi lepo, ja ne odlučujem o tome“, rekao je Stojković.

Stojković je pozvao sve navijače Srbije koju budu na stadionu u Beču na fer i sportsko navijanje.

„Verujem da će biti dosta naših navijača. Želeo bi da povedu računa o ponašanju jer smo platili mnogo kazni. Nema potrebe za ružnim scenama. Navijači ne bi trebalo da imaju zamerke što se igre i zalaganja tiče, to je jedan od načina da im se odužimo. Fer-plej, ali borba do kraja. Pozitivna energija između navijača i igrača biće prisutna u Beču, a i u Beogradu. Verujem u to. Fudbal nosi mnogo emocija, ali one moraju da budu usemrene u pozitivnom smeru. Da pokažeš da voliš svoju zemlju“, rekao je Stojković.

Na pitanje da prokomentariše trenutnu političku situaciju u zemlji i protest koji se održao u subotu u Beogradu Stojković nije dao odgovor, pošto se umešao potparol FSS-a Milan Vuković, koji je rekao da je stav FSS-a „da se na konferencijama priča samo o fudbalskim temama“

(Beta)

