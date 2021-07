Strašna nesreća: Mladi motorciklista poginuo na stazi

Mladi španski motociklista, Ugo Milan, tragično je izgubio život u 14. godini tokom trke Evropskog talent kupa koja se vozila u španskom Alkanizu.

We are so sorry and saddened about @CEVMotorcycle rider Hugo Millán's passing.

We would like to send all our love and support to his family, friends and team.

Ride in peace, Hugo. pic.twitter.com/zzc8IDqztG

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2021