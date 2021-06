Strašna tragedija: Umro dok je igrao meč u čast poginulog brata (foto)

Italijanski fudbaler Đuzepe Perino preminuo je juče tokom utakmice koja je organizovana u čast njegovog brata, koji je život izgubio u biciklističkoj nesreći pre tri godine.

Muore in campo a 29 anni nella partita per commemorare il fratello: Muore in campo a 29 anni nella partita per commemorare il fratello Giuseppe Perrino era cresciuto nelle giovanili del Parma. Si è accasciato durante un match di calcetto nel Napoletano… https://t.co/bP71ugHJ1N pic.twitter.com/QSuKszHdOG

