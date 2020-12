Štulić za pobedu Partizana protiv Čukaričkog

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu ekipu Čukaričkog sa 1:0, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.

Jedini gol na meču, vredan tri boda, postigao je Nikola Štulić u 86. minutu.

Partizan je upisao 12. pobedu od početka šampionata i drugi je na tabeli sa 38 bodova, dok je Čukarički četvrti sa 29 bodova.

Partizan je imao više od igre u prvom poluvremenu, ali je uspeo da stvori samo jednu šansu kada Banjak nije bio precizan posle kornera. I Čukarički je imao svoje prilike, a najbolju već u prvom minutu utakmice kada je odbrana Partizana sa gol-linije izbacila loptu.

Veljko Birmančević je na samom početku drugog poluvremena imao sjajnu priliku za Čukarički kada je izašao sam ispred Vladimira Stojkovića, ali je golman Partizana bio na pravom mestu.

Stojković je u 63. minutu umalo „poklonio“ gol Čukaričkom. Nakon „teške“ lopte za Lutovca, Birmančević je došao do nje i pokušao da asistira, ali je Marković presekao i izbacio u aut.

Sejduba Suma je potom u 77. minutu pokušao iz slobodnog udarca, ali je Djordje Petrović bio spreman i „boksovao“ je tu loptu.

Crno-beli su, ipak, stigli do pobede u 86. minutu golom 19-godišnjeg Štulića kojem to prvi gol u seniorskoj karijeri. Jojić je dobro proigrao Sumu, a on Štulića koji je pogodio za 1:0.

Partizan u narednom kolu gostuje Voždovcu, dok će Čukarički dočekati Javor.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.