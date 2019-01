Sjajna igra Đokovića, osvojen prvi set 6:3

Đoković je posle 36 minuta igre dobio prvi set protiv Nadala rezultatom 6:3.

Novak je i sedmi gem dobio sa 40:0 i sada je na gem od osvajanja prvog seta.

Đoković je treći gem dobio sa 40:0 i sada vodi sa 3:0.

Novak je odmah na startu oduzeo gem Nadalu i vođstvo od 2:0.

.@DjokerNole gets us underway and holds serve to love against Rafael Nadal in the opening set.#AusOpen pic.twitter.com/oNobYCRkzY — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

Počinje epsko finale Australijan opena između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala ili kako ga mnogi nazivaju – sudar titana.

Ovo će biti 53. susret Srbina i Španca, trenutno prvog i drugog tenisera sveta, a Đoković vodi u međusobnom skoru 27-25.

U Melburnu su se susreli samo jednom i to u maratonskom finalu 2012. godine i to je ujedno i najduže finale grend slema ikada odigrano – trajalo je 5 sati i 53 minuta.

Novak pobedom ulazi u teniske anale sa rekordnih 7 austrlijskih titula.