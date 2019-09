Sudija pijan padao po terenu, publika umirala od smeha (video)

⚽ Být na lajně při utkání dorostu není vždy jednoduché. Při víkendovém utkání Beroun – Slaný se o tom jeden z pomezních přesvědčil, nebyl zrovna ve formě. My tímto videem nechceme vytvářet nenávistnou atmosféru, ale je podle nás potřeba na to poukazovat a podobné chování jednotlivců z trávníků vymýtit. ℹ️ Zpráva rozhodčíhoAR 1 Šefara Milan do utkání mladšího dorostu nenastoupil z důvodu jeho podnapilého stavu. Jeho nezpůsobilý stav byl zjevný před utkáním a proto jsme se a kolegou Brožkem rozhodli ho do utkání nepřipustit a vyměnit za rozhodčího OFS Kladno, který byl na utkání přítomen panem Lukášem Pískačem, který utkání odřídil v duchu Fair-play.

