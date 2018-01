Sudijske odluke koštale Sloveniju pobede nad Nemačkom

Rukometne reprezentacije Slovenije i Nemačke igrale su večeras nerešeno 25:25 u drugom kolu Grupe C Evropskog prvenstva u Hrvatskoj, a utakmicu je obeležila poslednja sudijska odluka.

Slovenci su bili bliži pobedi, u pojedinim trencuima imali su i šest golova prednosti, ali Nemci su u završnici uspeli da dodju do izjednačenja, a čak i u jednom trenutku i prednosti.

Nemačka je na devet sekundi do kraja stigla do izjednačenja – 24:24, da bi Slovenija potom na pet sekundi pre isteka vremena stigla do nove prednosti.

Po isteku vremena sudije su označile kraj, ali su posle protesta reprezentativaca Nemačke pregledale snimak i navodno ustanovile da je Blaž Blogtinšek smetao rivalima da izvedu loptu s centra. On je za to dobio crveni karton, a Nemačkoj je dodeljen i sedmerac iz kog su došli do izjednačenja – 25:25.

Selektor Slovenije Veselin Vujović, razočaran odlukom sudija Mindaugasa Gitalisa i Vaidasa Mazeika iz Litvanije, u protestu je stao na gol, ali se posle kratke rasprave ipak pomerio i pustio Nemce da izvedu jedanaesterac.

Nemačka posle današnje utakmice zauzima prvo mesto u Grupi C s tri boda, dok je Slovenija treća s jednim bodom.

U Grupi D Španija je sa 27:25 pobedila Madjarsku i tako došla do drugog trijumfa u Grupi, dok su Madjari pretpeli drugi poraz.

