Suma o proslavi gola: Nisam nikog provocirao

BEOGRAD – Vezni fudbaler Partizana Sejduba Suma i strelac prvog gola u pobedi protiv Crvene zvezde 2:0, rekao je da je njegov pogodak odraz njegove forme i da proslavom tog gola nije provocirao protivničke navijače na severnoj tribini.

Suma je u 83. minutu sa 18 metara poslao šut pod pred prečku Milana Borjana, čime je prelomio večiti derbi u korist Partizana.

„To je stvar forme. Svi to znamo. Od prošle sezone radim na poboljšanju. Ova sezona biće potpuno druga priča. Ovo je bila baš bitna utakmica, a bitne utakmice se dobijaju koncentracijom. Bili smo koncentrisaniji, znao sam šta treba da uradim još dok sam bio na klupi. Eto, završilo se kako sam zamislio. Radujem se zbog celog tima, znam gde treba da se poboljšam i trenutno sam baš srećan“, rekao je Suma novinarima posle meča.

Novinari su Sumu pitali o proslavi gola, da li je time želeo da isprovocirao navijače Zvezde.

„Nisam provocirao nikoga. Proslavljao sam svoj gol, što mislim da je potpuno normalno. Derbi je, kada daš gol sigurno nećes stajati i ne raditi ništa, zar ne? Postigao sam gol na strani terena gde su bili njihovi navijači. Šta je trebalo, da trčim sto metara do druge strane terena kako bi slavio sa svojim navijačima? Ne, mislim da nije bilo bilo kakve provokacije“.

Suma je zahvalio i bivšem sportskom direktoru Partizana Ivici Ilievu što ga je doveo u klub.

„Hteo bih da se zahvalim Ilievu što me je doveo u Partizan. On je pre dve godine video nešto u meni i verovao je da mogu da uspem u Beogradu, pa je sada na meni da mu se odužim za to poverenje, kako zbog njega tako i zbog kluba“, zaključio je 28-godišnji fudbaler.

(Tanjug)