Supruga Siniše Mihajlovića objavila njegovu fotografiju po izlasku iz bolnice, podigao tri prsta

Siniša Mihajlović napustio je bolnicu nakon završenog tretmana protiv leukemije, a supruga je ubrzo objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Trener Bolonje je snažno raspoložen, a ovog puta se fotografisao sa kapom i kapuljačom.

Zagrlio je supurugu desnom rukom i levom visoko podigao tri prsta, dok je ispred njih u kolicima bila unuka.

„Pravo bogatstvo“, napisala je Arijana, a njena objava je ubrzo privukla veliku pažnju javnosti.

Trener Bolonje Siniša Mihajlović izašao je iz bolnice „Sant Orsola“, u kojoj je bio hospitalizovan 29. marta zbog borbe sa leukemijom.

Analize su pokazale odlične rezultate i Siniša sada može da se vrati svakodnevnim obavezama.

Podsetimo, Mihajlović je krajem marta po drugi put hospitalizovan zbog bitke sa leukemijom i po drugi put izlazi kao pobednik.

Tokom perioda u bolnici podrška mu je stizala sa svih strana sveta, a igrači Bolonje su svaki uspeh posvećivali treneru, sa kojim su konstantno bili u kontaktu.

Wonderful scenes: Bologna team go and visit coach Sinisa Mihajlovic at the hospital after their victory over Inter yesterday. pic.twitter.com/B7R4LBWJMY

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) April 28, 2022