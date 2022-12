Sve sija i šljašti od luksuza: Ovu zver od 330.000 dolara vozi Nikola Jokić (foto)

Najbolji košarkaš Denver Nagetsa i NBA lige Nikola Jokić, vozi i jednu od poznatijih „ljutih mašina“ u auto svetu.

Sada je objavljena i prva fotografija unutrašnjosti, a mnogi su oduševljeni.

Izgleda kao da sve svetli u ovom Rols Rojsu, pa je čak i na krovu bilo mnogo svetlećih dekoracija, dok je i komanda tabla imala nekoliko različitih boja.

Ovo je prvi put da smo videli unutrašnjost automobila, a poznato je da Jokić voli unikatne automobile posebno skrojene po njegovim željama.

Njegov saigrač Vil Barton objavio je kraći video i fotografiju na kojoj pokazuje čime se „kotrljaju“ on i njegov MVP iz ekipe.

Na snimku i fotki se vide dva bela Rols-Rojsa s tim što Jokićev ima crnu haubu.

Srpski centar, čini se, poseduje model „Kalinan“, dok se čini da Barton ima „Goust“ („duh“ prim. prev).

