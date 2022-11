Svečano otvoreno fudbalsko Svetsko prvenstvo u Kataru

DOHA – Ceremonijom na stadionu „Al Bajt“ u Al Koru u Kataru, svečano je danas otvoreno Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 18. decembra.

SP u Kataru je 22. po redu u istoriji, a američki glumac Morgan Frimen vodio je ceremoniju otvaranja na stadionu „Al Bajt“.

„Postoji zajednička nit nade, radosti i poštovanja“, rekao je Frimen.

Pesmom je odata počast svim učesnicama Svetskog prvenstva u Kataru, a potom su se na terenu stadiona „Al Bajt“ pojavile maskote sa prethodnih Mundijala, dok se sa razglasa čule pesme koje su obeležile prethodne Mundijale.

Na teren je izašao i Laeb, koji je maskota Mundijala u Kataru. Južnokorejska superzvezda Jung Kuk izveo je muzički program, a potom mu se priključio i domaći pevač Fahad Al-Kubaisi.

Oni su zajedno otpevali pesmu „Sanjari“.

„Iz Katara, arapske zemlje, poželeo bih dobrodošlicu svima na SP. Radili smo naporno, zajedno sa mnogim kako bismo organizovali jedan od najsupešnijih turnira. Došli smo do trenutka svečanog otvaranja. Ovo je dan koji smo očekivali sa velikim nestrpljenjem. U narednih 28 dana pratićemo šampionat sa celim svetom. Pred nama je veličanstven turnir za one sve koji budu deo SP“, rekao je u govoru emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Tani, koji je svečano otvorio Mundijal.

„Ljudi različitih nacija, vera, okupiće se ovde. Prelepo je što će ljudi sve razlike staviti po strani kako bi slavili fudbal. On je to što ih spaja u istom trenutku. Želim svim učesnicima sjajnu igru i dobru predstavu, da sve protekne u sportskom duhu, u vreme velike sreće za sve nas. Želim vam svima dobrodošlicu, mnogo sreće svima“, kazao je on.

Ceremonija svečanog otvaranja SP završena je vatrometom, a zastave zemalja učesnica, među kojima i Srbije, zaviorile su se na stadionu „Al Bajt“.

Prvi meč na SP između Katara i Ekvadora biće odigran danas od 17 sati na stadionu „Al Bajt“, u okviru prvog kola grupe A.

(Tanjug)

