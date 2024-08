Svedoci i bivši sportisti optužuju organizatore KrosFit igara za smrt Lazara Đukića

Bivši sportisti, novinari, ali i svedoci KrosFit (CrossFit) igara na kojima je u četvrtak ujutro po američkom vremenu tragično nastradao srpski takmičar Lazar Đukić (28) optužuju organizatore, ali i spasioce za njegovu smrt tokom plivačkog dela takmičenja na jezeru Marina Krik u teksaškom gradu Fort Vort (Worth).

Direktor takmičenja Don Fol (na fotografiji) izjavio je da su svi u dubokoj tuzi zbog tragedije i da će zajedno sa vlastima učestvovati u istrazi te neočekivane i šokantne smrti.

Međutim, video snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju neverovatnu pasivnost ili nebrigu spasilaca, koji stoje na manje od po sedam-osam metara, na daskama, sa obe strane mesta na kojem je potonuo Đukić, nakon više od 10 sekundi borbe za goli život.

Na snimku se vidi da on najpre izranja i zaranja u pokušaju da dođe do vazduha, potom još jednom pokušava da nastavi da pliva, a onda opet više puta izranja i zaranja u mestu, na manje od 100 metara do cilja i takoreći na dohvat spasilaca, koji ne reaguju.

Sve se to dogodilo tokom prvog takmičarskog „izazova“ na KrosFit igrama, koje su počinjale u četvrtak, a trebalo je da se nakon niza takmičenja završe u nedelju. Da će se prvog dana ujutro najpre trčati 3,5 milja (5,6 kilometara), a potom plivati 800 metara učesnici su saznali uoči samog starta, ali se i ranije pretpostavljalo da će to, ili nešto sasvim slično, biti prva disciplina.

Lazar i njegov brat Luka, koji je takođe učestvovao na takmičenju testirali su svoje sposobnosti na ovoj stazi samo par dana ranije, objavio je sportski portal BeIn, dodajući da je Luka objavio i kratak video na tu temu. „Jutros smo ispitali potencijalnu stazu, zajedno sa ‘ajkulom’ Lazarom“, napisao je Luka.

Prema tvrdnjama svedoka Lazar je nakon 34 minuta takmičenja, nakon trčanja i otprilike nakon polovine plivanja, bio drugi, a onda je sve pošlo po zlu. Gotovo neverovatno deluje podatak da niko od učesnika, niti zaduženih za bezbednost, nije primetio da jedan od vodećih i najboljih ima upadljive probleme, da praktično više ne pliva već se bori za život.

Gotovo svi upiru prstom u organizatore takmičenja, pitajući se zašto u blizini nisu bili i spasioci sa kajak čamcima, kao i barem jedan na džet ski plovilu. Dodatno ogorčenje izaziva činjenica da su organizatori više puta bili upozoravani da je plivanje nakon trčanja izuzetno opasno, bez obzira na fantastičnu fizičku snagu učesnika.

Potraga za Lazarom je počela tek kada je njegov brat Luka primetio da ga nema u cilju, izvestili su lokalni mediji. Telo srpskog sportiste je navodno pronađeno dva sata kasnije, oko 10 pre podne po lokalnom vremenu.

Uzrok smrti srpskog takmičara još nije saopšten.

KrosFit igre se održavaju od 2007. godine i predstavljene su kao takmičenja na kojima se bore najizdržljivije svetske atlete. Propozicije i igre se menjaju svake godine, a detalji takmičenja se ne objavljuju do samog početka.

Tragično nastradali Đukić je na KrosFit sajtu rangiran kao 3. u Srbiji i 88. u svetu, objavili su američki mediji. Završio je učešće na KrosFit igrama 2021 kao deveti, naredne godine kao osmi, a prošle opet kao deveti što govori da je bio u samom vrhu ovog sporta.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.