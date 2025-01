Svet klizanja u šoku posle udesa aviona u Vašingtonu

Svet klizanja je u tuzi i šoku posle pada aviona sa 64 putnika, uključujući par ruskih umetničkih klizača Evgeniju Šiškovu i Vadima Naumova, svetske šampione iz 1994. godine.

„Međunarodna klizačka federacija (ISU) i klizačka zajednica u celini duboko su šokirani tragičnom nesrećom aviona American Airlinesa sinoć u Vašingtonu“, objavila je ta organizacija.

„Srca su nam se slomila kada smo saznali da su umetnički klizači, zajedno s porodicama, prijateljima i trenerima, bili u avionu. Naše misli su sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Umetničko klizanje je više od sporta – to je porodica, i ostajemo ujedinjeni“, nastavlja Međunarodna federacija.

Ruske agencije su javile da su u avionu bili bivši klizači Evgenija Šiškova (52) i Vadim Naumov (55). Peti na Olimpijskim igrama u Albertvilu 1992. godine, četvrti dve godine kasnije u Lilehameru, Šiškova i Naumov su krunisani svetskim šampionima u martu 1994. godine.

Rođeni u Sankt Peterburgu, venčali su se 1995. godine, a odlikovali se na ledu čistotom tehnike i izuzetno klasičnim stilom klizanja.

Završili su karijeru pošto nisu uspeli da se kvalifikuju za Olimpijske igre u Naganu 1998. godine.

Pošto su postali profesionalci, preselili su se u Sjedinjene Države kao treneri, prvo u Konektikatu, a zatim u Bostonu od 2017.

Njihov sin Maksim, rođen 2001. godine, bio je juniorski šampion SAD 2020. godine i nedavno je zauzeo četvrto mesto na prvenstvu SAD za seniore u Vičiti (Kanzas), odakle je poleto avion koji se srušio posle sudara s vojnim helikopterom pri sletanju u Vašington.

Među putnicima je bila i Ina Voljanska, bivša sovjetska klizačica koja je prešla na trenerski posao u SAD, navode agencije TASS i Ria Novosti.

Po informacijama američke štampe, u avionu su bili i američki umetnički klizači.

U Talinu, u Estoniji, gde se od srede održava Evropsko prvenstvo u klizanju, minutom ćutanja odata je pošta.

Pobednik kratkog programa u muškoj kategoriji, državljanin Francuske Adam Siao Him Fa, dvostruki aktuelni šampion Evrope, svoj nastup je posvetio žrtvama nesreće.

„Zaista sam želeo da klizam svim srcem, za žrtve, za njihove najmilije i za sve njihove porodice“, rekao je on.

„Bilo je veoma teško čuti te vesti, pogotovo što sam neke poznavao. Nismo nužno bili bliski, ali sam ih poznavao i to me je dirnulo“, rekao je on.

Avionska nesreća 1961. godine je desetkovala reprezentaciju SAD. Delegacija je putovala u Prag, na Svetsko prvenstvo, i trebalo je da sleti u Brisel, ali se avion zapalio nekoliko trenutaka pre sletanja. Poginulo je osamnaest klizača i 16 članova osoblja i rođaka klizača. Ukupno, poginule su 73 osobe.

(Beta)

