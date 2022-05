Svetislav Pešić: Nikola Jokic će igrati za Srbiju, ako ga mi motivišemo

Nikola Jokić igraće za reprezentaciju samo pod jednim uslovom, a to je da kroz reprezentaciju Srbije postane bolji igrač, rekao je danas selektor Svetsilav pešić.

„Nije u pitanju da li on voli svoju zemlju. To je nesumnjivo. On je ponosni Srbin, koji meni poruke piše ćirilicom. Međutim, mi moramo da nađemo način da ga motivišemo da se odmeri sa najboljim igračima u Evropi. Ako nije motivisan, ako nema interes, onda nema ni svrhe da igra“, istakao je Pešić tokom predavanja studentima Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

(Tanjug)

