Svetski mediji napali Novaka (foto, video)

Novak Đoković našao se na meti svetskih medija, posebno britanskih, jer nije čestitao jubilarnu 100. titulu Rodžeru Federeru.

All love from @DjokerNole for Lakers-Bucks! 🎾🏆 #LakeShow pic.twitter.com/MBQO8ILH2x

Rodžer je u subotu osvojio šampionski pehar u Dubaiju i postao tek drugi igrač na svetu, uz slavnog Džimija Konorsa, koji je uspeo da osvoji 100 titula u karijeri.

Sa dve legende. Kareem i Tabaš.

Me with two legends. Kareem and Tabash. @NBA pic.twitter.com/EZzHTZHxLW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 2, 2019