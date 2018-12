Svi misle da je Ronaldo sujetan, ali bivši saigrač otkrio pravi istinu o Portugalcu

Poslednji fudbaler koji je prije Lionela Mesija i Kristijana Ronalda osvojio Zlatnu loptu bio je Brazilac Kaka i to 2007.

Tada je bio igrač Milana, a 2009. otišao je u redove Real Madrida, gde je četiri godine bio saigrač sa Portugalcem.

Kaka je za SporTV Brazil otkrio jednu anegdotu o Ronaldu. – Kristijano je neverovatan momak, zaista. U svakodnevnom smislu on je čista desetka, pažljiv je prema svima. On ima svoj stil na terenu, svi znamo kakav je, mnogi misle da je tašt, ali on je stvarno odličan tip – rekao je Kaka i nastavio:

– Kada smo išli u Los Anđeles u sklopu priprema pred početak sezone, zatražio je da se na njegov račun kupi 15 mobilnih telefona koje je poklonio radnicima kluba koji su putovali s nama. U veoma jednostavnim, svakodnevnim stvarima, on je pokazao koliko je zapravo dobar čovek.