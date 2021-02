Svi Novakovi „poslužavnici“ (video)

Pobedom na ovogodišnjem Australijan openu Novak Đoković osvojio je svoj osamnaesti pehar na Grend slem turnirima u karijeri. Najviše „poslužavnika“ u finalima protiv Srbina odneli su Endi Mari sa pet, te Rodžer Federer i Rafael Nadal sa po četiri.

U finalima su padali i Žo Vilfred Conga, Kevin Anderson, Huan Martin del Potro, Dominik Tim i naposletku Danil Medvedev.

Svoje drugo finale na Grend slemu najbolji teniser sveta iskoristio je na nabolji mogući način i tako još januara 2008. započeo svoj „lov na trofeje“ pobedom na Žoom Vilfredom Congom rezultatom 3:1 (4–6, 6–4, 6–3, 7–6).

Nakon izgubljenog prvog seta, Đoković se vratio u igru i naredna dva osvojio prilično lako, dok je četvrti set otišao u taj-brejk koji je Novaku doneo prvu Grend slem titulu u karijeri.

Druga titula sa Ozi opena stigla je 2011. godine prilično ubedljivom pobedom nad Endijem Marijem od 3:0 (6–4, 6–2, 6–3). Te godine Rodžer Federer je branio titulu u Melburnu, ali ga je Novak izbacio u polufinalu.

Svoj prvi pehar sa Vimbldona Đoković je poneo 2011. godine pobedom nad Rafaelom Nadalom u četiri seta (6:4, 6:1, 1:6, 6:3). U velikom finalu u Londonu Novak je odigrao maestralno, imao je pad samo u trećem setu, ali je na kraju potvrdio da je još tada bez dileme bio najbolji teniser sveta.

U epskom finalu US opena 2011. godine, Novak se osvetio Rafaelu Nadalu koji ga je ostavio sa „poslužavnikom“ na Artur Eš stadionu prethodne godine. Meč je trajao četiri sata i deset minuta, a Srbin je slavio sa 3:1 (6-2, 6-4, 6-7, 6-1).

Naredna godina otvorena još jednim trofejem u Melburnu kada je Nadal treći put zaredom izvukao deblji kraj protiv Srbina u najdužem finalu Grend slem turnira u istoriji. Ovaj meč trajao je 5 sati i 53 minuta, a završen je sat i po vremena posle ponoći rezultatom 3:2 (5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5).

Treći pehar zaredom (četvrti ukupno) u Melburnu, Đoković je podigao 2013. godine trijumfom nad Endijem Marijem (3:1).

Prva dva seta završena su u taj-brejku, u trećem setu pri rezultatu 4:3, Đoković pravi prvi brejk, a zatim osvaja i naredni gem za vođstvo od 2:1 u setovima. U četvrtom setu Srbin pravi dva brejka i koristi prvu meč loptu, osvojivši svoj šesti grend slem.

Sedmi Grend slem Novak Đoković osvojio je na Vimbldonu 2014. godine pobedom nad Rodžerom Federerom osvetivši mu se za poraz u finalu US opena 2007. godine. Meč je trajao 3 sata i 56 minuta, a Novak ga je dobio u pet setova (6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4).

Đoković je svoju petu titulu na „Rod Lejver areni“ osvojio pobedom nad Endijem Marijem tako što ga je u poslednjem setu posramio ne dozvolivši mu nijedan gem na svoj servis (7-6, 6-7, 6-3, 6-0).

Najtrofejniji osvajač Vimbldona, Rodžer Federer, po drugi put za redom pao je u finalu Teniskog turnira u Londonu 2015. porazom od prvog reketa sveta (7-6, 6:7, 6:4, 6:3).

Uprkos fantastičnoj formi koju je pokazao tokom turnira, i velikoj borbi koja je viđena u zavšnici drugog seta kada je odigran maratonski taj- brejk, Švajcarac nije odoleo napadima Srbina, i neiznuđenim greškama doprineo sjajnom Đokoviću da osvoji svoj treći trofej na Vimbldonu.

Svoju dominaciju nad Federerom, Đoković je nastavio iste godine na US openu, ponovo osvojivši titulu u četiri seta (6:4, 5:7, 6:4, 6:4).

Bio je ovo 42. međusobni okršaj Srbina i Švajcarca, a rezultat je tada bio nerešen- 21:21.

Naredne godine Novak je podigao dva Grend slem trofeja, i to oba stojeći pored Endija Marija.

Tri seta bila su dovoljna Srbinu da osvoji svoju šestu titulu u Australiji (6:1, 7:5, 7:6). Za samo dva sata i 56 minuta borbe, Đoković je potvrdio svoju dominaciju na Ozi openu.

Iako je je prvi set dobio ubedljivo, u druga dva je viđena nešto veća borba, ali Mari je nastavio svoju crnu seriju u Australiji izgubivši svoje peto finale.

Prvi Rolan Garos u karijeri Đoković je osvojio 2016. godine kada je posle preokreta pobedio škotskog tenisera (3:6, 6:1, 6:2, 6:4). Ovom titulom Srbin je ostvario svoj dugo priželjkivan san- osvojio je Pariz i bio aktuelni šampion sva četiri Grend slema.

Posle kraće pauze, Novak je 2018. pobedio Kevina Andersona i četvrti put postao šampion na travi (6:2, 6:2, 7:6).

Od samog početka meča, na terenu je postojao samo jedan teniser i to je bio Srbin. U prva dva seta je pravio brejk za brejkom, gem za gemom i vrlo brzo stigao do velikog vođstva od 2:0 u setovima. U trećem setu je bila nešto veća borba, jer je Anderson podigao svoju igru na viši nivo, i pokušao je da izvrši i pritisak na srpskog tenisera. Imao je tri set lopte da smanji zaostatak, ali se naš as majstorski izvukao i time još jednom pokazao da je ponovo onaj stari.

Iste godine Huan Martin del Potro pao je u finalu US opena (6:3, 7:6, 7-4, 6:3). Đoković je ovim trijumfom nastavio fantastičnu drugu polovinu godine i posle trofeja na Vimbldonu i u Sinsinatiju, za nešto više od tri sata dodao i ovaj iz Njujorka, ukupno treći u karijeri.

Poslednji put u finalima Grend slemova protiv Đokovića Nadal je poneo „poslužavnik“ na Australijan openu 2019. godine. Dominacijom potiv najvećeg rivala Rafaela Nadala Srbine je u tri seta postao prvi teniser koji je sedam puta ostavajao Ozi open (6:3, 6:2, 6:3).

Federer je ove godine ponovo pao na svom omiljenom terenu, pa je Novak u maratonskom meču koji je trajao pet sati slavio sa 3:2 (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12).

U poslednjem setu u kome je odigrano čak 25 gemova, Federer je pravio veći broj grešaka nego inače. Ujedno ga i servis nije služio kao u prethodna četiri. Ipak, Švajcarac je bio na pragu pobede, uzeo je brejk i imao dve meč lopte, ali je potom viđeno najbolje izdanje Đokovića koji se vratio sa ivice ambisa, preokrenuo na 9:8 i na kraju dobio ovaj meč koji je najduže muško finale u istoriji Vimbldona.

Đoković je u finalu Australijan opena 2020. godine preživeo dramatičan meč i, posle preokreta, savladao Austrijanca Dominika Tima sa 3:2 u setovima (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).

Iako je Novak osvojio prvi set, Tim je uspeo da iskoristi drastičan pad u igri protivnika i povede sa 2:1, ali je Srbin došao do preokreta posle četiri sata tenisa. On je svoju besmrtnost u Australiji potvrdio činjenicom da nikada nije izgubio finale, ali i time da je jednom nogom bio u porazu posle tri odigrana seta, ali je uspeo da se vrati i trijumfuje u velikom stilu.

