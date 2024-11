Tajson ošamario Pola uoči njhovog bokserskog meča u Dalasu

Bivši svetski bokserski šampion Majk Tajson ošamario je suparnika Džejka Pola na merenju uoči predstojeće kontroverzne borbe u Dalasu.

Tajson je ošamario jutjub zvezdu na merenju koje je obavljeno u noći između četvrtka i petka kada su stali jedan naspram drugog tokom tradicionalnog fotografisanja.

Odmah je reagovalo obezbeđenje i članovi njihovih timova koji su razdvojili borce.

Nekadašnji svetski prvak 58-godišnji Tajson i 27-godišnji Pol, jutjuber koji se bavi boksom, noćas će se boriti na AT&T Stadionu u Dalasu.

„Razgovor je gotov“, rekao je Tajson i napustio scenu.

Pol se posle toga nasmejao i seo, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Nisam to čak ni osetio. On je ljut. On je ljuti mali vilenjak. Mislim da je to bio sladak šamar, druže, ali sutra ćeš biti nokautiran“, rekao je Pol.

Borbu će prenositi najveći svetski servis za strimovanje Netfliks bez dodatnih troškova za gledaoce. Kompanija je saopštila da će vršiti prenos na engleskom, španskom, portugalskom, francuskom i nemačkom jeziku.

Taj duel trebalo je da se održi 20. jula, ali je odložen zbog zdravstvenih problema Tajsona, koji je imao problema sa čirom.

Mnogi su kritikovali Tajsona zbog odluke da se bori sa Polom, pre svega zbog njegovih godina i visokog rizika novih neuroloških povreda.

Poslednju profesionalnu borbu Tajson je poslednji put imao 2005. godine. On se smatra jednim od najboljih boksera svih vremena.

(Beta)

