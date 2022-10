Tanasković: Dalibora Petrovića tuklo Vazurino obezbeđenje

BEOGRAD – Generalni sekretar JSD Partizan Željko Tanasković izjavio je danas da je incident na stadionu Partizana, kada je pretučen Dalibor Petrović, izazvalo obezbeđenje generalnog direktora FK Partizan Miloša Vazure.

Petrovića je pretučen u prostorijama kluba iz Humske na dan utakmice protiv Kelna, 13. oktobra, kada je došao da uzme propusnocu za taj meč, kako bi mlogao da prodaje kokice.

„Danas govorim kao generalni sekretar JSD Partizan i kao neko čiji je Dalibor deo porodice. Brinem o njemu od kad je imao 12 godina. Shvatam ovo i lično. On je neko ko istinski voli Partizan, neko kome je Partizan obojio život i sklonio mu misli sa teškog detinjstva. Tog 13. oktobra, pred utakmicu sa Kelnom, otišao je u klub po akreditacije, kako bi mogao da prodaje kokice“, rekao je Tanasković na konferenciji za medije u Medija centru.

On je objasnio šta se dogodilo u prostorijama FK Partizan.

„Šljukić, komesar za bezbednost, rekao je da će da pita Vazuru da li Petrović može da nastavi sa poslom. Pozdravljali su se ljudi sa njim, svi ga znaju. U određenom trenutku Šljukić je izašao, posle njega i bivši zamenik generalnog sekretara. Šest hrabrih kukavica počeli su da ga dave, zavrnuli mu ruku i počeli da ga tuku. Telefon je Dalibor stavio na audio snimanje. Pustićemo vam snimke posle. Ođekuju mi jauci svakog dana, mogu misliti kako je Daliboru. Mogu misliti kako je kad vas šestorica tuku bez razloga. Proveo je sedam sati u Hitnoj pomoći“, naveo je Tanasković.

Rekao je da je ružno to što se negira da se incident dogodio na stadionu FK Partizan i da je Dalibor Petrović pretučen, jer je stao stranu novog predsednika JSD Partizan Ostoje Mijailovića.

„To se sve dešava u prostorijama naše crno-bele porodice. Daju se izjave da se to nije ni dogodilo iz fudbalskog kluba To je jadno i bedno. Dalibor od svih njih više voli Partizan. Mi sportisti znamo da se ponašamo dostojanstveno, a neko ko se nije bavio sportom, nema taj osećaj. Dalibor je stao na stranu Ostoje Mijailovića, zato se to i dogodilo. Obezbeđenje Miloša Vazure je to uradilo, privatno obezbeđenje. Kada prebijaju Dalibora govore pogrdne reči o Ostoji Mijailoviću. On je pretučen jer drugačije misli. Možda neko i, daleko bilo, izgubi glavu“, izjavio je Tanasković.

Prema njegovim rečima, Dalibora Petrovića od težih povreda, od prvobirno dobijenih, spasla je žena koja kuva kafu.

„Jako je bitno da je bio u FK na osnovu važećeg ugovora. Očekujemo da se vinovnici procesuiraju. Ti isti pričaju kako vole Partizan, a biju ga šestorica. Šta su to oni uradili pa da na ovakav način brane sebe. Krivo mi je što nismo probleme rešili unutar naše kuće, već smo morali da izađemo u javnost. Žalosno u ovoj priči je što je najhrabrija tog dana bila gospođa koja kuva kafu u Partizanu, ko zna šta bi bilo da ona nije ušla. Daću sve od sebe da se počinioci pronađu“, poručio je Tanasković.

Generalni sekretar JSD Partizan rekao je da veruje da će država i njeni organi privesti počinioce pravdi.

„Verujemo u policiju i državne organe. Uredno je napravljen zapisnik o ovom događaju. Očekujemo u najbržem roku da će vinovnici biti procesuirani i da će ti koji su dali nalog za to takođe odgovarati.

Mi znamo njihova imena. Dalibor ih je i prepoznao. Postoje i svedoci.

Priča da se to nije desilo u prostorijama fudbalskog kluba je jadna i bedna. Pustićemo državi i organima policije da rade svoj posao“, rekao je Tanasković.

Pretučeni Dalibor Petrović opisao je nemile događaje i zahvalio svim ljudima koji su mu pružili podršku.

„Ništa nije ukazivalo da će biti neke situacije. Normalno sam ušao u prostorije. Šljukić je bio u kancelariji, rekao sam da sam došao po propusnice. Rekao mi je da sačeka da vidimo sa Vazurom da li ću da nastavim da radim. Čekao sam odgovor 45 minuta. On je bio kod Vazure pet minuta. Posle je ušao Blagović i pitao me šta mi treba.

Šljukić je rekao da ćemo tek da vidimo da li ću raditi kokice.

Odmah sam uključio telefon i krenuo da snimam. Izleteli su momci, rekli mi normalno zdravo. Ništa nije nagoveštavalo da će me tući.

Ubacili su me u kancelariju, i nogama i rukama su me tukli. Ovo u životu nisam doživeo“, izjavio je Petrović.

„Volim Partizan više nego svoju porodicu. Nisu me tukli navijači. Ne, oni su uz mene. Hvala svima koji su mi dali podršku, hvala i i navijačima Zvezde, svim sportistima, svima“, rekao je Petrović.

(Tanjug)

