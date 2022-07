Tanasković: Gensek OS S Knežević zloupotrebljava položaj

BEOGRAD – Počasni predsednik Odbojkaškog kluba Partizan Željko Tanasković, ocenio je danas da generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević zloupotrebljava službeni položaj.

„Mi smo 26. maja poslali zvaničan dopis OS S da tražimo sastanak kako bismo izneli određene probleme i dali predloge i instrukcije kako bismo unapredili takmičenje. Tražili smo da taj sastanak ostane u našoj odbojkaškoj kući. Tako sam vaspitavan i to je bila naša ideja. Mi nismo dobili odgovor, sve naše zamerke odnose se na rad generalnog sekretara Ivana Kneževića. On je pokazao neprofesionalnost, da nam ne odgovori“, kazao je Tanasković na konferenciji za medije OK Partizan.

Bivši proslavljeni reprezentativac Jugoslavije optužio je Kneževića da je učestvovao u dovođenju talentovanih igračica u Odbojkaški klub TENT.

„Smatramo da neko ko je profesionalac u savezu mora da komunicira sa klubovima, da sasluša naše ideje, da ih filtrira i prenese Zoranu Gajiću, predsedniku OS S. Očigledno da generalni sekretar misli da je svemoćan i zloupotrebljava svoju ulogu prilikom dovođena igračica u OK TENT. Preko 15 talentovanih devojčica došlo je u TENT i to nas navodi da se nešto tu čudno dešava. Roditelji nam kažu da su im u TENT obećali da će biti u reprezentaciji. U pregovorima učestvuje Ivan Knežević i zloupotrebljava svoju funkciju. Manipuliše se decom i priča im se da je TENT jedino rešenje“, istakao je Tanasković.

Počasni predsednik OK Partizan navodi i da postoje brojni problemi u organizaciji takmičenja i sistemu OS S koji su na štetu klubova.

Odbojkaški klub Partizan danas je potpisao sponzorstvo sa kompanijom „Efbet“, koja će biti generalni sponzor kluba, pa će u narednne tri sezone crno-beli nastupati kao Partizan Efbet.

(Tanjug)

