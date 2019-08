Tanjević: Odustvo Teodosića nije veliki hendikep za Srbiju

BEOGRAD – Čuveni košarkaški stručnjak Bogdan Tanjević kaže da reprezentacija Srbije ima velike šanse da osvoji medalju na Svetskom prvenstvu u Kini, čak i u slučaju izostanka Miloša Teodosića.

Trofejni trener Srbiju je svrstao među prve favorite zajedno sa SAD, Španijom, Grčkom, Francuskom i Litvanijom.

„Ne vidim Ruse u toj grupi, Kanada i Australija, oni su po kvalitetu u osam najboljih. Sad ne znam kakav je kostur takmičenja, ali to su selekcije koje bi trebalo da budu najveći pretendenti za medalju“, rekao je Tanjević.

Nekadašnji selektor Jugoslavije, koji je vodio Tursku do titule prvaka Evrope, smatra da kod izabranika Aleksandra Đorđevića ne sme da bude previše euforije.

„Srbija ne treba da putuje u Kinu sa nekom velikom euforijom, vidim da je i FIBA na svom sajtu proglasila Srbiju kao prvog favorita. Ne treba igračima stavljati preveliki pritisak, opterećenje, kao i selektoru Đorđeviću. Već na šampionat treba otići sa niskim letom, a onda se posle toga visoko leti. U suprotnom može da dođe do razočaranja. Ipak, rezultati u pripremnom periodu su odlični, dobili su sve utakmice i to jake selekcije. Jednu Litvaniju čak dva puta, problem sa Teodosićem će se sigurno osetiti u jednom trenutku, ali ne dramatično. Na toj poziciji sjajno igra Micić, koji je ove sezone bio jedan od najboljih u Evropi, Jović je stanadardno dobar, tu je i Bogdanović koji može da igra barem 10 minuta na poziciji pleja. Zbog toga mislim da Teovo odsustvo nije veliki hendikep za Srbiju“.

Prednost „Orlova“ u Kini može da bude što ekipa igra u istom sastavu već godinama i svi se dobro poznaju, tvrdi Tanjević.

„Pratim sve igrače, pogledao sam dosta njihovih utakmica, naročito od vremena od kada je Đorđević selektor. Sale je poslednjih godina napravio ekstremno dobre rezultate, drugi na Olimpijskim igrama, drugi u svetu, a to ti je onda da si najbolji u Evropi. Za poštovanje, nema šta. Ima sistem, zna se ko, šta i kako radi. Jedna homogena selekcija, dobro uigrana ekipa, gde nema sebičnosti, ?to je veoma bitno za svaki tim. Uvek je dobra atmosfera, i to može da bude prednost Srbije. Sve ovo je garancija da može da se napravi dobar rezultat u Kini. A to je borba za medalju, a videćemo kog sjaja“.

Amerikance vidi kao prvog favorita za zlato, posebno zbog sjajnog stručnjaka Grega Popoviča.

„Da su SAD vođene od Lerija Brauna, onda bi se mogla dobiti, ovako je tu Greg koji ima jako nezgodan tim, ekstremno pametan. On zna sa igračima, zna da napravi atmosferu, košarkaši ga mnogo vole i poštuju. Njegove izjave su neviđeno pametne, hrabre, i Greg zna da napravi ekipu u pet, a ne u 12 ko?arkaša. Igrači prate njegovu filozofiju i zato smatram da će Srbiji biti teško da ih dobije, kao i bilo koja druga selekcija iz Evrope“, zaključio je Tanjević, konstatujući da se lepo družio sa Đorđevićem, Dinom Rađom i Radoslavom Nestorovićem tokom snimanja reklame za „Laško“ pivo.

(Tanjug)