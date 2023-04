Ten Hag: Kad Marsijal igra, imamo najbolje rezultate kao tim

MANČESTER – Menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag izjavio je da njegova ekipa najbolje igra kad je na terenu Entoni Marsijal, prenosi Skajsport.

Fudbaleri Mančester junajteda večeras od 21 sati dočekuju ekipu Sevilje u prvoj utakmici četvrtfinala Lige Evrope.

„Vi kažete da sam branio Marsijala, ali ja samo ukazujem na statistiku. Statistika vam govori o trenutku kada je na terenu, vreme koje mu je potrebno za gol je zaista manje. Kada je on u timu, mislim na utakmice protiv Mančester sitija i Liverpula, igramo naš najbolji fudbal i imamo najbolje rezultate kao tim. Prednost je bila i to što možemo polako da ga vraćamo u tim, da mu damo minutažu i navikavanje na utakmice na najvišem nivou. Već protiv Evertona je bio spreman da počne utakmicu. Sevilja je osvojila Ligu Evrope najviše od svih klubova u Evropi, tako da je to sjajan rekord i moramo toga da budemo svesni, jer je to njihova meta“, istakao je ten Hag.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.