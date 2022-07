Ten Hag: Ronaldo ostaje u Mančester junajtedu, on može sve

MELBURN – Menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag ponovo je demantovao da će portugalski fudbalski reprezentativac Kristijano Ronaldo da napusti klub sa „Old traforda“ u letnjem prelaznom roku, prenose britanski mediji.

Ronaldo se nije pojavio na početku priprema kluba sa „Old traforda“ za narednu sezonu, a sa Mančester junajtedom iz porodičnih razloga nije otputovao na turneju po Aziji i Australiji.

Portugalski fudbaler navodno želi da napusti engleski klub, koji naredne sezone neće igrati u Ligi šampiona. On je nezadovoljan transfer politikom kluba, ali se još nije izjasnio gde će da nastavi karijeru.

„Ronaldo ima ugovor do 2023. uz mogućnost produženja na još jednu sezonu. To znači da bi i posle naredne sezone mogao da ostane u našem klubu. Nije na prodaju. On mi je na pameti i radujem se našoj saradnji. Mislim da je sposoban da igra presing. U svojoj karijeri je demonstrirao da može sve. Postavio sam neke svoje zahteve u vezi stila igre, koje želim da gradim u budućnosti. Vrhunski igrač može tome da doprinese, a Ronaldo je taj“, rekao je Ten Hag u Australiji gde se ekipa priprema za narednu sezonu.

Holandski stručnjak je izjavio da je spreman da prilagodi igru portugalskom fudbaleru.

„Fudbaleri diktiraju kako igraš. Fudbaleri koji postižu golove su bitni za svaki tim. Oko njih se gradi ostali deo tima. Moraš da pobeđuješ od samog početka. Ne gledam daleko u budućnost. Imam strategiju, a ona je proces kojem treba vremena. Moramo za početak da se potrudimo da igramo kao pobednici“, istakao je Ten Hag.

(Tanjug)

