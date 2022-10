Ten Hag: Ronaldo ostaje važan deo tima, nedostajaće nam

MANČESTER – Trener Mančester junajteda Erik ten Hag izjavio je da će napadač Kristijano Ronaldo ostati važan deo tima uprkos dešavanjima na meču sa Totenhemom i suspenziji Portzugalca koja važi samo za sutrašnji (18.30) duel Premijer lige protiv Čelsija.

Ronaldo je na prethodnom meču, u pobedi Junajteda protiv Totenhema (2:0), prvo odbio da uđe na teren, a potom napustio teren pre kraja utakmice.

Klub sa Old Traforda najavio je da će Ronaldo biti suspendovan za meč protiv Čelsija, a iskusni golgeter trenirao je sa rezervnim timom.

„Da, odbio je da uđe u igru. Ako pitate šta smo pričali, to ostaje između Ronalda i mene. Saopštenje kluba je veoma jasno. On ostaje važan deo tima. Ja sam menadžer, odgovoran sam za kulturu ovde i moram da uspostavim određene standarde i vrednosti, kao i da ih kontrolišem. U timu imamo te vrednosti i ja ih kontrolišem“, rekao je Ten Hag na konferenciji za medije pred duel sa Čelsijem i dodao:

„Posle Valjekana, rekao sam mu da je to neprihvatljivo, ali ne samo njemu, već svima. Ovo je bio drugi put, a za to postoje posledice. Nedostajaće nam sutra. To je minus za postavu, ali ovo je bilo važno zbog navika i mentaliteta u grupi, sad moramo da se koncentrišemo na meč sa Čelsijem, to je važno.

Holanđanin je poručio da je morao da zavede disciplinu u ekipi.

„Imaće vremena da razmisli o svemu, ali to važi i za sve druge, sledeći put će biti konsekvenci. Fudbal je sport u kom morate da ispunite određene standarde. A ja moram da ih kontrolišem“, poručio je trener Mančester junajteda.

Uoči derbija 13. kola Premijer lige protiv Čelsija Mančester junajted ima 19 bodova i zauzima petu poziciju iza londonskih „plavaca“, koji imaju bod više i nalaze se na četvrtom mestu.

(Tanjug)

