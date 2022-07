Ten Hag tvrdi: Ronaldo nije na prodaju

Trener fudbalera Mančester junajteda Erik ten Hag izjavio je danas u Bangkoku da je portugalski napadač Kristijano Ronaldo deo njegovih planova za novu sezonu i da nije na prodaju.

Ten Hag je novinarima u Bangkoku, gde će Junajted sutra odigrati prijateljsku utakmicu sa Liverpulom, rekao da Ronaldo nije doputovao u Tajland sa saigračima zbog „privatnih problema“.

„Kristijano nije na prodaju. On je deo naših planova za novu sezonu. Planiramo Ronalda za novu sezonu, to je to. Radujem se što ću raditi sa njim“, rekao je Ten Hag.

Ronaldo nije otputovao sa saigračima u Tajland i to je dodatno podstaklo spekulacije o njegovoj budućnosti na Old Trafordu. Medjutim, Ten Hag je naveo da je razgovarao sa Portugalcem kada je iskrslo to pitanje.

„To je izmedju mene i Kristijana i jedino što mogu da kažem je da je to bio dobar razgovor“, rekao je holandski trener.

Ovaj 37-godišnji Portugalac je pod ugovorom sa Junajtedom do 2023. godine. On se prošle godine vratio na Old Traford nakon što je igrao za Real Madrid i Juventus.

Posle utakmice sa Liverpulom u Tajlandu, Mančester junajted će predsezonsku turneju nastaviti po Australiji do 23. jula.

(Beta)

