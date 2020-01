Teniser doživotno suspendovan zbog nameštanja mečeva (foto)

Brazilski teniser Žoao Souza doživotno je suspendovan nakon što je proglašen krivim za nameštanje mečeva i korupciju, saopštila je danas Jedinica za integritet tenisa.

Souza, koji je bio privremeno suspendovan od marta prošle godine, kažnjen je i novčano sa 200.000 dolara.

Jedinica za integritet tenisa je otkrila da je Souza između 2015. i 2019. godine bio umešan u nameštanje mečeva na čelendžerima i fjučersima u Brazilu, Meksiku, Sjedinjenim Državama i Češkoj.

