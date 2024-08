Teniser Filip Krajinović završio karijeru

Srpski teniser Filip Krajinović saopštio je danas da je završio karijeru.

„Želim da zahvalim svojoj porodici, svim trenerima i sponzorima koji su bili uz mene do poslednjeg trenutka, do odluke da stavim tačku na ovo prelepo poglavlje života i započnem novo. Teška srca želim da objavim kraj moje profesionalne teniske karijere. Hvala ATP turu, hvala tenisu i svim navijačima na podršci. Zauvek ćete biti u mom srcu“, naveo je Krajinović u objavi na Instagramu.

Poslednji meč u karijeri Krajinović je odigrao noćas u Njujorku, u prvom kolu kvalifikacija za Ju Es open i izgubio je od Austrijanca Jurija Rodionova 4:6, 2:6.

Krajinović je u objavi podsetio da je rođen u Somboru, da je tenis u njegovoj porodici bio svakodnevna stvar, zbog čega mu se razvila ljubav prema tom sportu i želja da svakoga dana bude na terenu, gde je, kako je rekao, proveo divno i nezaboravno detinjstvo i stekao najvažnije prijatelje u životu.

On je istakao da veliku zahvalnost duguje IMG Teniskoj akademiji Bolitijeri i menadžeru koji mu je pružio najbolje uslove u ključnom trenutku teniskog razvoja.

„Proveo sam pet nezaboravnih godina u njihovom okruženju, tokom kojih sam osvojio nekoliko prestižnih juniorskih turnira i stigao do polufinala na dva juniorska grend slema, što me je svrstalo među top osam juniora sveta i omogućilo mi prelazak u seniorske vode sa 16 godina“, dodao je on.

Nekadašnji reprezentativac rekao je da je ostvario dečački san pošto se takmičio sa najboljim teniserima u istoriji.

„Kao i u svakom sportu, usponi i padovi su sastavni deo puta. Moj put bio je turbulentno, zanimljivo, i ponekad, mnogima pa i meni, nelogično iskustvo. Iako ostaje žal za neosvojenim ATP turnirom, ponosan sam na svojih pet ATP finala, uključujući finale Mastersa u Parizu i prestižnog turnira u Kvinsu, što me je dovelo do mog najboljeg ranga, 26. mesta na svetu“, naveo je on.

„Naravno, tu je i najlepši deo moje karijere, a to je Dejvis kup, gde mi je bila izuzetna čast da punih 15 godina delim svlačionicu sa šampionskom generacijom. Kada se osvrnem na sve što sam postigao i na sve što mi je tenis pružio, neizmerno sam zahvalan i srećan što sam bio na ovom putu, gde sam stekao najbolje prijatelje i doživeo nezaboravne trenutke“, dodao je Krajinović.

Krajinović završava karijeru bez ATP titule iz pet finala, uz skor od 123 pobede i 131 poraza.

Najbolji plasman ostvario je 23. aprila 2018. godine kada je zauzimao 26. mesto na ATP listi.

Trenutno je 633. na svetskoj rang-listi.

(Beta)

